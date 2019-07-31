Дмитрий Медведев дал поручение о подготовке предложений по созданию лесопожарных центров
Премьер-министр России Дмитрий Медведев дал поручение подготовить ему предложения по созданию лесопожарных центров для ликвидации пожаров в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах.
— Пересмотр границ зон контроля и создание соответствующего центра на севере. Мне это нужно обобщить и подготовить укрупненные предложения и по Красноярскому краю, и по Сибирскому федеральному округу, а в принципе, конечно, и по Дальневосточному федеральному округу, поскольку сейчас пожары никаких границ не разбирают, — сказал премьер-министр.
О необходимости создать подобные центры говорил губернатор Красноярского края Александр Усс, сообщает РИА Новости.
Ранее президент России Владимир Путин дал поручение военным поучаствовать в тушении лесных пожаров на территории Сибири. Соответствующее решение было принято после доклада главы МЧС России Евгения Зиничева.
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