Дым от лесных пожаров в Сибири добрался до Монголии
Дым от лесных пожаров на территории Сибири добрался до нескольких районов Монголии. Об этом проинформировало агентство Синьхуа.
— Мы пристально следим за ситуацией с сильными лесными пожарами в Сибири, — прокомментировал сложившуюся ситуацию представитель отдела по борьбе с пожарами монгольского национального агентства по чрезвычайным ситуациям Пуревжав Соронзонболд.
Он подчеркнул, что на текущий момент дым достиг северных районов страны. Во вторник вечером он достиг Улан-Батора, столицы Монголии. На данный момент пожаров на территории страны не наблюдается.
Более миллиона гектаров леса продолжают гореть в Иркутской области и Красноярском крае. Ветер распространил задымленность на территорию нескольких регионов страны.
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