Владимир Путин приказал военным подключиться к тушению пожаров в Сибири
Президент Российской Федерации Владимир Путин дал поручение военным принять участие в тушении лесных пожаров на территории Сибири.
Глава государства принял соответствующее решение после доклада главы МЧС России Евгения Зиничева. Данная информация опубликована на официальном сайте Кремля.
Стоит отметить, что частью поручения Владимира Путина является сохранение до особого распоряжения группировки вооруженных сил на территории Иркутской области.
Утром 30 июля стало известно, что общая площадь пожаров достигла 2,6 миллиона гектаров. В одном только Красноярском крае площадь возгорания превысила 1 миллион гектаров. Губернатор Александр Усс сообщил, что сейчас в борьбе с огнем задействованы «беспрецедентные силы» — более 1000 человек.
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