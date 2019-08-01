Дмитрий Медведев подписал ряд указов в связи с лесными пожарами
Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал ряд поручений различным ведомствам страны в связи с лесными пожарами на территории Сибири и Дальнего Востока.
Указы направлены на устранение возникшей ситуации. Поручения Медведева связаны с усилением группировки сил и средств, улучшением нормативов и выделении средств, созданием новых структур, увеличением численности лесных инспекторов.
Первое из перечисленных требований будет выполнять МЧС, Минобороны и Минприроды. Указанные ведомства и Министерство финансов к 3 августа должны подготовить и представить в правительство предложения о выделении средств резервного фонда для покрытия расходов на тушение пожаров.
Минприроды поручили заняться вопросом нормативно-правового регулирования лесной охраны.
Кроме того, Медведев обратился с поручениями к Генпрокуратуре, Следственному комитету и МВД. Эти ведомства займутся проверками ситуации с пожарами на предмет возможного намеренного создания ситуации, при которой возникло возгорание, передает РИА Новости.
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