Площадь пожара в Басманном районе увеличилась до 300 квадратных метров
Пожар произошел в доме в Басманном районе, сообщает Главное Управление МЧС России по Москве. Ему присвоен повышенный ранг опасности, на месте работают спасатели.
Известно, что площадь пожара в здании достигла 300 квадратных метров.
— В данный момент в здании по адресу: улица Доброслободская, дом 11/13, происходит загорание в выселенной части здания. На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения, которые сейчас занимаются ликвидацией пожара. Площадь возгорания — 300 квадратных метров. Пострадавших нет, — рассказали в пресс-службе.
Ранее сообщалось о том, что в здании никто не проживает. Наблюдается открытое горение на первом и третьем этаже, пламя распространилось на кровлю дома.
Читайте также: СМИ: Минобороны планирует потушить лесные пожары за пять дней