Работы по благоустройству пройдут на улицах возле станции БКЛ «Савеловская»
Проезжие части дорог, пешеходные зоны и дворы до конца 2019 года приведут в порядок на пяти улицах возле станции БКЛ «Савеловская». Работы по благоустройству пройдут на Нижней Масловке, Бутырской, Вятской, Раздельной и 2-й Квесисской.
В настоящее время специалисты уже приступили к укладке новых тротуаров.
Отмечается, что каждая из перечисленных улиц по завершении работ станет удобнее и для водителей, и для пешеходов.
Заместитель мэра столицы Петр Бирюков сообщил, что общая благоустроенная территория составит более 20 гектаров.
— В рамках работ в порядок приведут асфальтобетонное покрытие проезжей части площадью 17,5 тысячи квадратных метров. Кроме того, там установят 100 фонарей с энергосберегающими лампами, — приводит слова Бирюкова официальный сайт мэра Москвы.
Отмечается, что во дворах домов возле «Савеловской» в рамках благоустройства появятся новые спортивные и детские площадки.
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