Момент аварии в Лефортовском тоннеле зафиксирован на видео
Дорожно-транспортное происшествие произошло в Лефортовском тоннеле Москвы. Момент аварии был зафиксирован на видео, которое опубликовали в Twitter-аккаунте Московского транспорта.
— В Лефортовском тунелле было столкновение 3 единиц машин. Один человек погиб, двое пострадали. Обстоятельства дтп уточняются, — сообщает пресс-служба ГИБДД Москвы.
Известно, что авария произошла Авария произошла 31 июля в 23:00. По кадрам видно, что черный внедорожник при резком торможении не успел объехать препятсвие и въехал в автомобили ремонтных служб.
Обстоятельства аварии выясняются.
ДТП: Лефортовский тоннель, по предварительной информации водитель внедорожника 1984 года рождения погиб; pic.twitter.com/HzT4KUePYU— Московский транспорт (@DtRoad) July 31, 2019
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