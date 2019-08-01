«Росконтроль» назвал лучшие образцы российской колбасы
Эксперты Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» оценили пять образцов российской колбасы. В процессе исследования специалисты проанализировали качество продукции пяти брендов: «Малаховский», «Царицыно», «Велком», «Окраина» и «МясновЪ».
Оценка колбасы прошла по 50 параметрам. В их числе – соответствие маркировке и наличие концентратов.
Необходимым требованиям соответствует колбаса марки «Велком». Однако есть и недостатки, например, недостаточно хорошо перемешанный фарш.
В «Окраине» и «Мяснове» куски шпика оказались крупнее, чем предусмотрено стандартом. К тому же, в первой обнаружили частицы свиной шкурки. Отмечается, что в маркировке они указаны не были.
Несмотря на то, что в каждом образце нашли недостатки, три из пяти брендов попали в список рекомендованной продукции. Колбасы «Окраина» и «Царицыно» внесли в перечень товаров с замечаниями. Об этом сообщается на официальном сайте «Росконтроля».
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