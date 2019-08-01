Магазинам пригрозили штрафами за неверную выкладку молочных продуктов
Роспотребнадзор предупредил магазины, что нарушение правил выкладки молочных продуктов с содержанием растительных жиров чревато крупными штрафами.
1 июля в России вступили в силу законодательные нормы, требующие разделения на магазинных полках натуральных молочных продуктов и товаров, содержащих растительные жиры.
При этом в Ассоциации компаний розничной торговли отмечают, что регулятор и ретейлеры трактуют новые нормы по-разному. В магазинах считают достаточным использовать разноцветные ценники и плакаты в торговом зале. В Роспотребнадзоре убеждены, что следует разнести молочную продукцию с различным составом по разным полкам.
29 июля представители ведомства провели совещание с сотрудниками торговых сетей, в ходе которого предупредили, что невыполнение данного требования можно трактовать не только как нарушение правил продажи отдельных видов товаров, но и введение потребителей в заблуждение. Это чревато штрафами в размере от 30 тысяч рублей до 500 тысяч рублей.
Ретейлеры выражают готовность подчиниться закону, однако просят все компетентные ведомства согласовать позиции и выработать единые требования, пишут «Известия».
Ранее сообщалось, что в России начался эксперимент по маркировке молочной продукции. Молочная продукция будет маркироваться специальным кодом, включающим данные о производителе продукта. Это позволит следить за подлинностью товаров.
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