Врач назвал пять бесполезных медицинских процедур
• 09:47 • 1 августа 2019
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По словам Мясникова, все эти методы неэффективны в качестве лечебных
Фото: Личный архив Александра Мясникова
Медик и телеведущий Александр Мясников рассказал, какие лечебные процедуры, популярные в России, не влияют на лечение болезней.
Врач назвал хромотерапию, электрофорез, и микрополяризацию устаревшими. Также он опроверг медицинскую пользу грязе- и водолечения, заявив, что они помогают в уходе, а не в оздоровлении.
В топ-3 бесполезных процедур врач внес капельницы, улучшающие кровообращение в мозге, банки и перцовые пластыри и лечение пиявками. По словам Мясникова, все эти методы неэффективны в качестве лечебных.
Специалист отметил, что процедуры в целом могут иметь положительное влияние на организм, но заболевания вылечить не смогут, пишет издание Nation News.
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