Конфликт со стрельбой произошел на Ленинградском проспекте в Москве
Конфликт с применением стрельбы произошел на Ленинградском проспекте в столице. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Министерства внутренних дел России по городу Москве.
Стало известно, что мужчина в процессе дорожного движения выстрелил в другого гражданина и скрылся в неизвестном направлении.
— Сегодня в 7:50 в районе Ленинградского проспекта дорожный конфликт закончился потасовкой, в ходе которого один гражданин выстрелил, предположительно, с травматического пистолета в другого и скрылся с места происшествия, в данный момент с пострадавшим решается вопрос о госпитализации, — рассказали в пресс-службе министерства.
Сообщается, что сейчас работники правоохранительных органов выясняют детали происшествия.
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