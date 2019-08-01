Станция метро «Выхино» разгрузилась после открытия Некрасовской линии
Станция московского метрополитена «Выхино» разгрузилась на 32 процента после открытия участка Некрасовской линии подземки.
Среднее количество пассажиров, использующих платформу, стало меньше на 39 тысяч человек. Раньше многие начинали свой путь в метро с «Выхино», потому что в более удобной доступности к дому других станций не было. Теперь же, когда несколько станций открылись, необходимости преодолевать лишнее расстояние нет.
Руководитель столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов заявил, что с запуском первого участка Некрасовской линии свободнее стало и на других, ближайших к «Выхино», платформах.
— На «Текстильщики» и «Рязанский проспект» стали заходить на 14 процентов меньше пассажиров, чем раньше. Отметим, что нагрузку на «Выхино» постепенно понижали на протяжении нескольких лет, — приводит РИА Новости слова Ликсутова.
Руководитель Департамента транспорта подчеркнул, что количество пассажиров платформы сократилось еще и благодаря появлению альтернативных маршрутов проезда. Например, с появлением вариантов удобных пересадок на метро с электричек.
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