Кольцевая линия московского метро увеличится на одну станцию

В своем «Твиттере» мэр Москвы Сергей Собянин объявил о возобновлении проекта по строительству станции «Суворовская» на действующей Кольцевой ветке.

— Работы должны стартовать уже в этом году. С инженерной и технической точек зрения это будет сложный объект — все-таки действующая линия в центре города, — заявил глава города.

По его словам, «Суворовская» расположится между «Новослободской» и «Проспектом Мира».

— С нее будет пересадка на станцию «Достоевская», — уточнил Сергей Собянин.

В свою очередь заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявил, что работы на станции метро «Суворовская» займут не менее пяти лет.

По его словам, в настоящее время разрабатывается градостроительная документация для строительства станции.

— Параллельно этот проект включается в Адресную инвестиционную программу города, после чего получит необходимое финансирование, — пояснил заммэра.

Напомним, что площадка под станцию «Суворовская» была заложена возле Театра Дурова, фактически под самим зданием. Проект предполагает пересадку на станцию метро «Достоевская» Люблинско-Дмитровской линии.

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