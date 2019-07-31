Началась отделка гранитом станции «Авиамоторная» Большого кольца метро

Мосметрострой приступил к отделке платформы строящейся станции «Авиамоторная» Большой кольцевой линии метро. Вчера корреспонденты «ВМ» оценили ход работ по созданию облика новой станции самого большого в мире кольца.

Основные конструкции станции готовы на 77 процентов. Выход на отделочные работы для строителей означает, что финишная прямая для такого подземного марафона уже близко. Несколько лет напряженных работ на глубине 22 метров останутся позади уже в конце этого года. Именно тогда строители обещают покинуть завершенный объект.

Но давайте спустимся под землю, что и сделали корреспонденты «ВМ». Самое мощное сердце станции — тягово-понизительная подстанция — готовится к монтажу. Соответствующее оборудование уже завезено. Желтые треугольные значки с молнией внутри предупреждают — ток опасен, но он же и дает жизнь, способствует движению в городской подземке. Распределительные устройства завезены, идет их установка.

Экскурсию специально для «ВМ» на будущую платформу провел заместитель главного инженера строительно-монтажного управления № 1 Мосметростроя Владимир Чуднецов.

На строящуюся «Авиамоторную» заранее завезли гранитные плиты. Уложить нужно две тысячи квадратных метров камня. Это стандартная «одежда» для платформ, на которые затем смогут спуститься пассажиры Большой кольцевой линии метро. Но для того чтобы ее «надеть» на бетонные конструкции, строители уложили гидроизоляционный слой. Этому предшествовала долгая борьба с московской геологией.

На строящуюся «Авиамоторную» заранее завезли гранитные плиты. Уложить нужно две тысячи квадратных метров камня Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

— Главной сложностью при строительстве станции стали водонасыщенные пески, мы применили технологию «стена в грунте», — рассказал Владимир Чуднецов. — Еще одной московской сложностью стал вынос коммуникаций. Инженерных сетей пришлось переложить немало, в том числе две «нитки» канализации.

Еще одной трудностью стали стесненные условия для строителей. Проезд Энтузиастов пришлось временно закрыть — в противном случае техника не смогла бы развернуться на маленьком пятачке. А строительство станции метро все-таки требует достаточно большой территории.

Параллельно на путевых стенах монтируют подсистемы для алюминиевых реечных панелей.

— По замыслу проектировщиков архитектурный облик станции основан на авиационной тематике. Применение световых линий, индивидуальных светильников, алюминиевых сотовых панелей на контрасте с белым мрамором стен, светло-серым и черным гранитом на платформе символизируют стремительные воздушные потоки пролетевшего реактивного самолета. Завершить все отделочные работы планируем до конца года, — рассказал генеральный директор АО «Мосметрострой» Сергей Жуков.

По его словам, продолжаются гидроизоляционные работы и монтаж эскалаторов в южном вестибюле. В перегонных тоннелях к станции «Лефортово» смонтирован ходовой рельс.

Станции «Авиамоторная» и «Лефортово» станут частью северо-восточного участка Большого кольца Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

У самой «Авиамоторной» будет два подземных вестибюля и пересадка на одноименную станцию Калининско-Солнцевской линии. Южный вход расположен вблизи конечной трамвайной остановки «Проезд Энтузиастов», а северный соединится со станцией пешеходным коридором под путями Казанского направления Московской железной дороги с выходом к Авиамоторной улице.

— Уже смонтированы три эскалатора, — рассказал Владимир Чуднецов. — Предстоит смонтировать еще три эскалатора, которые выведут пассажиров на уровень кассового зала. На днях они будут установлены.

В перспективе станция станет частью нового транспортно-пересадочного узла «Авиамоторная», который объединит пассажиропотоки железнодорожной станции «Новая», двух линий городской подземки и наземного общественного транспорта.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Марат Хуснуллин, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства:

— Станции «Авиамоторная» и «Лефортово» станут частью северо-восточного участка Большого кольца. Их планируем запустить в этом году. Большая кольцевая линия в Москве станет самым крупным кольцом подземки в мире — протяженностью 70 километров и с 31 станцией.

Все тоннели для Большой кольцевой линии метро в российской столице будут прорыты в 2021 году. В настоящее время ведутся активные работы на всех участках ветки. Сегодня проходкой тоннелей на новом кольце занимаются 16 механизированных комплексов. На сегодня их большая часть готова. Благодаря упорному и даже самоотверженному труду метростроителей уже прорыто более 60 процентов всех тоннелей БКЛ. К уже имеющимся комплексам будут добавлены дополнительные машины, кроме того, увеличится и число рабочих на этой линии.

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