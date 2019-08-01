Ученые рассказали, как определить предраковое заболевание
Ученые из Лондонского университета королевы Марии рассказали о специальном тесте, который поможет узнать, грозит ли предраковое заболевание шейки матки осложнениями в будущем. Об этом говорится в издании Medicalxpress.
Многие женщины, которым диагностировали дисплазию шейки матки, выбирают между наблюдением у специалиста или операцией. По словам специалистов, в случае хирургического вмешательства могут возникнуть проблемы с беременностью в будущем.
Именно поэтому важно определить, пройдет ли дисплазия сама или будет прогрессировать до стадии рака. В этом поможет тест на метилирование ДНК S5.
В скором времени тест исследуют в разных странах. Предполагается, что к следующему году он станет доступен в Азии.
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