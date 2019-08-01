Россиян предупредили об ужесточении требований к документам при поездке в Финляндию
С 1 сентября 2019 года Финляндия ужесточит для россиян требования к документам при подаче заявления на шенгенскую визу. Граждане РФ будут вынуждены предоставлять все необходимые бумаги по требованиям директив Европейского Союза.
Представители российского Министерства иностранных дел сообщили, что с 1 сентября жители страны при подаче заявления на визу должны будут включить в свой пакет документов анкету, действующий загранпаспорт, одну цветную фотографию, квитанцию об оплате визового сбора, страховой полис, копию внутреннего паспорта, согласие на обработку данных, справку с места работы, подтверждение проживания, описание маршрута и выписку из банка за три месяца.
Ранее, как напоминает РИА Новости, большая часть указанных бумаг могла быть запрошена только в исключительных случаях.
Представители МИД РФ заявили, что причина ужесточения требований неизвестна.
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