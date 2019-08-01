Метеоролог рассказал, сколько продлится осенняя погода в Москве
Осенняя погода не покинет Москву на этой неделе и на следующей. Ожидается, что холодный воздух уйдет из столицы после 10 августа. Об этом «ВМ» сообщает ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
Сообщается, что с 1 по 10 августа в Москве будут идти кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит 7–12 градусов, а днем — 14–19.
— Погоду будет определять циклон, который пришел на территорию Западной половины России. В понедельник он вышел к нам со стороны Карского моря, опустился на юг вдоль Уральских гор. Сейчас он находится над средним Уралом, где изменит свое направление, и оттуда снова принесет новую порцию холодного воздуха с акватория Карского моря, и дальше будет смещаться на юг, — заявил Леус.
Известно, что изменений в погоде можно будет ожидать после первой декады последнего летнего месяца.
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