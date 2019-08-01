Июль 2019 признан самым холодным в XXI веке
Прошедший июль в столице стал самым холодным в XXI веке. Об этом заявило агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на центр погоды «Фобос».
Уточняется, что в среднем воздух в минувшем месяце прогревался до 16,8 градуса. Это более чем на градус ниже нормы. Более того, такого холодного июля не было уже 32 года.
Даже июнь, по данным метеорологов, оказался теплее почти на 3 градуса. Второй же месяц лета не принес привычной для него 30-градусной жары. А последний день месяца даже установил температурный антирекорд, став самым холодным за последние 70 лет.
Также к окончанию июля в Москве выпало почти 80 процентов от месячной нормы осадков. Синоптики подсчитали, что дождливых дней было 20 вместо положенных нормой 12.
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