Метеорологи предупредили россиян о холодном августе
Начало августа не порадует жителей России хорошей погодой. Об этом «Российской газете» сообщил представитель Гидрометцентра России Владимир Тищенко.
Обычно августовская температура в столице составляла +24 градуса днем и +15 градусов ночью. Однако температура в первую неделю месяца будет ниже нормы.
Нелетняя погода будет и в Приволжье. А вот на востоке Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, в Бурятии, Забайкалье, Сибири, Бурятии и Приморье наоборот будет теплее обычного.
Приятно отдохнуть туристы смогут на Черном море. В Крыму и Краснодарского крае ожидается +25-30 градусов тепла. В отдельные дни воздух может прогреться до +32 градусов.
Ранее сообщалось, что 31 июля стало самым холодным за последние 70 лет.
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