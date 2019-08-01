Синоптик назвала причину аномального холода в России
Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, по какой причине в начале августа на территории России будет гораздо холоднее обычного.
— Начало августа в европейской России — да, оно будет прохладным. По Москве, мы говорили, это преобладающая дневная температура 13–18 градусов, в ночные часы — 6–11 градусов, — пояснила Макарова.
Тем не менее она заявила, что в начале следующей недели ожидается небольшое потепление. Несмотря на это, в регионе сохранится облачная погода. Ожидаются небольшие кратковременные дожди.
— Температура прохладнее нормы на 4–6 градусов. Где-то будет аномалия до 8–9 градусов. Но это область блуждающая, — подчеркнула специалист.
Синоптик объяснила: холод ниже нормы связан с тем, что европейская территория России находится в области глубокой тропосферной ложбины. Именно она удерживает пониженный фон температуры, сообщает РЕН ТВ.
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