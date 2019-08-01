Нонна Гришаева: Для комедийной актрисы очень важно не бояться быть некрасивой

С тех пор как известная российская актриса Нонна Гришаева стала новым худруком Московского областного ТЮЗа, театр буквально расцвел. Но в то же время сама Нонна гораздо реже стала появляться на телеэкране и в кино. 21 июля артистка отметила свой 48-й день рождения. В эксклюзивном интервью «Вечерней Москве» она рассказала о том, почему телевидению предпочла театр, а также о своем хобби и главной мечте в жизни.

— Нонна, как вы отметили недавний день рождения?

— Дело в том, что всегда свой день рождения я справляла на родине в Одессе, но уже третий год меня туда не пускают. Поэтому в кругу семьи встречать не получается. Мама и дочка у меня в Одессе, а я с мужем и сыном была в Греции. Там мои мужчины пытались устроить мне максимально похожий на мои одесские дни рождения праздник. В этот день в Одессе я всегда ходила на лодке. Муж снял катер в Греции, чтобы у меня было ощущение, что мы дома, и мы пошли в море.

— В каких проектах сейчас задействованы?

— Главный проект в моей жизни — это роль художественного руководителя. Я набрала курс в ГИТИСе, и с сентября мы начинаем обучение на факультете эстрады. Будем готовить «синтетических» артистов, которые могут все.

— А телевидение, сериалы?

— Вы знаете, ничего интересного мне уже года два как не предлагают, поэтому пока не снимаюсь.

— Какие у вас хобби?

— Путешествия. Больше всего понравилась Мексика — и мне, и детям. Это совершенно космическая страна, с невероятными парками. Больше всего запомнился парк Xenses, посвященный шести человеческим чувствам. Он находится в джунглях, прямо в живой природе. Это что-то невероятное. Мне до сих пор снится то, что с моим организмом происходило в этом парке. Ты там летаешь, законы физики меняются у тебя на глазах. По совершенно отвесной плоскости будто бы взлетаешь на гору, и наоборот. Поверьте — там абсолютно невероятные вещи происходят! «Диснейленд» и рядом не стоял. А этой осенью мы поедем в Японию, это была моя давняя мечта. С клубом Михаила Кожухова мы составили интересный тур и отправимся туда на восемь дней.

— Как вы справляетесь со стрессом?

— Всю жизнь стресс я снимала своим Черным морем, в Одессе. Каждое лето выезжала туда на полтора месяца, чтобы «подзарядиться», плавать и дышать морским воздухом. Но уже третий год я лишена этой возможности, поэтому ищу похожие ощущения в других «морских местах». Но это все не то… Родина есть родина.

Если у тебя всегда хорошее настроение, то ты и не стареешь особо, считает Нонна Гришаева Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

— Кого из современных российских актеров вы считаете эталонами мужества и женственности?

— Мужских эталонов я вам, наверное, не назову — это очень сложно. Ну, возможно, советский актер Урбанский. А женский у меня все время перед глазами. Это Людмила Марковна Гурченко. Она всегда была для меня абсолютным жизненным ориентиром, маяком. Мне казалось, что если быть актрисой, то только такой, как Гурченко, которая может все. И в итоге я сейчас играю ее в спектакле «Людмила Гурченко — негасимый свет».

— Расскажите о том, каково руководить Московским областным театром юного зрителя? Хватает ли терпения и выдержки?

— Вы знаете, первая роль, которую я сыграла, — это была няня-фея Мэри Поппинс. Я такая же, как ее героиня — строгая, но добрая. Отношения в нашем коллективе строятся на строгости и на любви, без которой ничего нельзя построить. И когда в наш театр приходят люди со стороны, они всегда восхищаются нашей атмосферой. Говорят, что такого нигде не видели. Ну, может быть, это еще оттого, что наш театр — одна большая семья, и это чувствуется. О нас узнали, к нам ходят люди, мы участвуем в фестивалях, получаем всевозможные театральные премии и награды. Как раз газета «МК» номинировала нас за спектакль «Чайка» в постановке Ирины Пахомовой.

— Как вам удается не меняться на протяжении практически 20 лет? Вы пьете какой-то эликсир молодости?

— Вы знаете, я никогда не впадаю в уныние и депрессию, ничто на свете так не старит, как плохое настроение. Если у тебя всегда хорошее настроение, то ты и не стареешь особо. Слышали фразу «молод душой»? Вот я молода душой, вот тело за душой и подтягивается. А еще у меня муж молодой — с ним стареть нельзя.

— Что нужно для самоиронии? Каков идеальный портрет комедийной актрисы?

— Мне кажется, для любой комедийной актрисы очень важно не бояться быть некрасивой — вот и все. Потому что если ты характерная актриса, ты можешь сыграть все.

— Как вам работалось с комиками из Квартета И? Вы ведь участвовали с ними в нескольких проектах подряд. Правда ли, что ни одна другая актриса не выдерживала?

— Я не знаю, откуда такие слухи пошли, я первый раз об этом слышу. Любая актриса мечтает с ними работать. Просто мы дружим уже очень давно, познакомились, когда были студентами. Дружим и общаемся уже 25 лет, поэтому мне с ними комфортно работать.

Нонна Гришаева: Все мои мечты на сегодняшний день сводятся к одному — хочу попасть домой, на Родину Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

— Чего бы вы не стали делать в творчестве ни за какие деньги? Есть ли у вас морально-нравственные границы?

— Я против откровенных сцен в кино, меня очень огорчают современные тенденции. Недавно была на «Кинотавре», так не было ни одного фильма без жестких сцен. И меня это очень огорчает, не всегда это уместно, не всегда нужно для художественного выражения. Когда ты в зале чувствуешь неудобство при просмотре таких сцен — это не очень хорошо.

— Недавно СМИ сообщили о закрытии сериала «Воронины», который шел на протяжении 10 лет. У вас есть опыт в аналогичном ситкоме. Скажите, где тот момент, когда создатели сериалов должны понять: «Все, хватит»?

— Вы знаете, гениальнее всех сказал Константин Аркадьевич Райкин: «Спектакль надо снимать на взлете». Понимаете? Нужно его убирать в самый «пик», чтобы стал легендой. А снимать на протяжении нескольких лет… Это уже перебор.

— Есть ли профессиональная мечта — из разряда несбыточных?

— Все мои мечты на сегодняшний день сводятся к одному — хочу попасть домой, на Родину. Других особо нет. Точнее есть, но они все мелкие по сравнению с этой.

— Есть ли у вас любимые места в Москве?

— В Москве люблю исторические места, Патриаршие пруды. Вот сейчас я на Чистых прудах гуляю... Центр люблю.

СПРАВКА

Нонна Валентиновна Гришаева родилась в Одессе 21 июля 1971 года. Советская и российская актриса театра, кино и телевидения. Заслуженная артистка РФ. С июня 2014 года — художественный руководитель Московского областного театра юного зрителя.

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