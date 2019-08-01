Елена Малышева вслед за Валерией занялась бегом

Российская телеведущая и врач Елена Малышева решила заняться бегом. Об этом она написала в комментарии под постом певицы Валерии в Instagram, которая и мотивировала ее.

— Я тоже тянусь к вашим вершинам. И такое у меня уважение к себе после пробежки, просто не передать словами, — поделилась Малышева.

Телеведущая отметила, что ее муж был чемпионом Сибири по дзюдо, так что ей тоже теперь захотелось быть в форме.

В свою очередь, Валерия оценила такой настрой и сказала, что и сама больше полюбила себя за то, что постоянно преодолевает даже небольшие трудности.

Поклонники Малышевой тоже заинтересовались ее успехами: подбодрили и поспешили попросить несколько советов о том, как бегать с пользой.

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