Первый участок парка «Зеленая река» открыли для посещения

Открылся первый участок городского парка «Зеленая река», создающегося в рамках реорганизации промзоны «Серп и молот». В итоге парк займет одну пятую территории застройки.
Первый участок площадью два гектара открыт рядом с ранее введенным в эксплуатацию жилым кварталом. Инвестор планирует, что в будущем парк разрастется до 10 гектаров. В 2025 году инвестор намеревается передать парк городу.
— Одним из главных элементов композиции нового общественного пространства стал мост, который раскинулся над самым глубоким местом парка. Полотно моста держится на 11 опорах-чашах, в которые высажены крупномерные деревья и вьющийся виноград. Снизу сооружение кажется парящим в небе, а ниспадающие растения — висячими садами, — рассказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.
В то же время мост служит крышей для амфитеатра, в котором предполагается организовать летние кинопоказы, лекторий и концертную эстраду.
В парке уже высажено более 180 взрослых крупномеров высотой до 5 метров и 3,5 тысячи декоративных кустарников. Парк украшают 13 цветников, созданных из 6 тысяч растений.
Читайте также: Благоустройством парка «Москворецкий» займется победитель конкурса