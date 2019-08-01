Политолог объяснил, почему Порошенко обратился за помощью к США
США — ключевой игрок на украинском поле, решения американских политиков являются определяющими для внутренней политики Киева. Такое заявление сделал политолог Богдан Безпалько.
Бывший президент Украины Петр Порошенко 1 августа обратился с просьбой к американским лоббистским компаниям с просьбой помочь по уголовным делам, которые возбуждены против него на родине, передает Newinform.
Ранее Петр Порошенко покинул Украину и в настоящее время находится в Турции. Он ожидает публичной поддержки от Вашингтона.
Эксперт Богдан Безпалько отмечает, что Порошенко нервничает по поводу уголовных дел и обвинений в коррупции, поэтому обратился за помощью к США.
— В данном случае они могут оказать поддержку на уровне государственных органов США, которые поднимут вопрос о преследовании инакомыслия на Украине, окажут давление на Зеленского, на прокуратуру, — пояснил эксперт в комментарии ФАН.
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