Порошенко не будет «прятаться», чтобы не делать Путину подарок
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что даже при условии лишения его депутатской неприкосновенности не будет «прятаться». Политик сказал, что не будет делать «подарок» главе РФ Владимиру Путину.
— Мне не за что краснеть. Нет никаких фактов, за которые бы мне надо было переживать. Я ни от кого не собираюсь прятаться, потому что это будет большой подарок Путину. На самом деле мой оппонент не Зеленский, а Путин, — сказал Порошенко изданию «Украинская правда».
Политик считает, что «если завтра что-то не будет получаться в экономике, лучше организовать атаку на Порошенко». Слова экс-президента приводит РИА Новости.
28 июля стало известно, что политик вылетел в Стамбул, а затем в Дубай вместе с родными. Самолет, на котором он отправился, пропал из системы отслеживания.
Напомним, что Государственное бюро расследований Украины возбудило 11 уголовных дел против Порошенко и других высокопоставленных лиц страны. Его обвиняют в незаконном захвате телеканала «Прямой», узурпации судебной власти, легализации преступных доходов на сумму 300 миллионов долларов и государственной измене из-за инцидента в Керченском проливе.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Порошенко подчиниться воле президента России Владимира Путина, заявив, что фактически украинский политик проиграл выборы именно главе РФ.
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