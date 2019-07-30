Стало известно, куда отправился покинувший Украину Порошенко
Пунктом назначения покинувшей Украину семьи экс-президента Петра Порошенко стали Объединенные Арабские Эмираты и Германия, пишет «Страна.ua».
Сообщается, что Порошенко с родными летели двумя самолетами.
В воскресенье, 28 июля, политик отправился на чартерном рейсе из Киева в Стамбул. Немного позже, через час, тот же самый самолет вылетел в Дубай, а далее пропал из системы отслеживания.
На другом самолете улетели жена бывшего украинского лидера Марина, его дочери Евгения и Александра и сын Михаил. Они вылетели 23 июля из Киева и приземлились в Мюнхене.
Ранее СМИ сообщали, что Порошенко пользуется пятью паспортами на разные имена. Также журналисты утверждают, что он имеет гражданство пяти стран несмотря на запрет Украины о двойном гражданстве.
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