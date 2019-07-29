Против Порошенко возбудили уголовное дело за давление на судей
Государственное бюро расследований Украины (ГБР) возбудило уголовное дело против бывшего президента Петра Порошенко за его вмешательство в судебный процесс и давление на судей.
— Пятнадцатого июля Госбюро расследований открыло новое уголовное дело по заявлению против Петра Порошенко. Производство уже внесено в единый реестр досудебных расследований, — говорится в сообщении ГБР.
Заявителем выступил бывший глава Апелляционного суда Киева Антон Чернушенко, который с 2015 года находится за пределами Украины после возбуждения против него нескольких уголовных дел, сообщает портал «Страна.ua» со ссылкой на источник в ГБР.
Уголовное дело возбудили по решению Печерского суда Киева от 8 июля.
Напомним, что Государственное бюро расследований Украины возбудило 11 уголовных дел против экс-главы страны Петра Порошенко и других высокопоставленных лиц страны. Его обвиняют в незаконном захвате телеканала «Прямой», узурпации судебной власти, легализации преступных доходов на сумму 300 миллионов долларов и государственной измене из-за инцидента в Керченском проливе.
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