Эксперт прокомментировал решение ФРС США снизить базовую ставку
Менеджер компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин в комментарии ФБА «Экономика сегодня» рассказал о причинах решения Федеральной резервной службы США снизить базовую ставку.
ФРС США впервые за последние десять лет снизила базовую ставку. Теперь значение ставки зафиксировано на уровне 2–2,25 процента годовых, сообщает Newinform.
Ставка была снижена на 0,25 процента. В ФРС отметили, что снижение ставки произошло из-за слабого уровня инвестиций бизнеса и низкой инфляции.
При помощи понижения ставки ФРС хочет сбалансировать влияние на экономику США последствий торговых войн с Китаем, считает эксперт Тимур Нигматуллин, передает rueconomics.ru.
— Нельзя ввести санкции против страны, если она ваш торговый партнер, и не получить убыток ВВП. Китай на фоне торговых войн стимулирует свою экономику монетарную политикой. Видимо, по такой же логике действуют США, — пояснил эксперт.
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