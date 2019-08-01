Эксперт оценил перспективы развития торговых отношений между Россией и США
Перспектив развития торговых отношений между Россией и США на сегодняшний день практически нет. Такое мнение в комментарии ФБА «Экономика сегодня» высказал политолог Владимир Брутер.
Владимир Путин 1 августа провел телефонные переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом. В ходе разговора президент США предложил помощь в борьбе с лесными пожарами в Сибири.
Кроме того, лидеры двух стран обсудили вопросы двухсторонней торговли.
Эксперт Владимир Брутер считает, что сотрудничество между Россией и США в торговой сфере навряд ли будет развиваться, передает rueconomics.ru.
— Значительная часть товарооборота зарегулирована санкциями, вероятность снятия которых в обозримой перспективе весьма призрачна. Но даже не это главное — Россия и США не представляют друг для друга взаимного интереса в качестве торговых партнеров, — пояснил эксперт.
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