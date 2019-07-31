Дональд Трамп предложил Владимиру Путину помощь с лесными пожарами
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом.
Беседа состоялась по инициативе Вашингтона. Дональд Трамп выразил поддержку в связи с масштабными лесными пожарами в Сибири и предложил помощь в борьбе с ними.
Владимир Путин поблагодарил коллегу за внимание и поддержку, однако отметил, что в регионе создана мощная авиационная группировка для борьбы с пожарами. Президент пообещал, что в случае необходимости прибегнет к предложенной США помощи.
Особо подчеркивается, что Владимир Путин расценил жест Трампа как залог потенциального восстановления полноформатных двусторонних отношений, сообщает РИА Новости.
Напомним, в Красноярском крае, Якутии и Иркутской области горят сотни тысяч гектаров тайги. К тушению пожаров подключилась авиация МЧС России. При этом руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Максим Яковенко выразил мнение, что с каждым годом ситуация будет лишь ухудшаться из-за глобального потепления.
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