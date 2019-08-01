МосГИК назвала самые полезные фрукты августа
Специалисты государственной инспекции Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (МосГИК) рассказали, какие фрукты нужно обязательно употреблять в августе. Об этом сообщают РИА Новости.
Для поддержания баланса витаминов в рационе должны быть дыни, арбузы, вишня, виноград. Также очень полезна облепиха, масло которой помогает в борьбе с заболеваниями желудка.
Арбуз же в жаркую погоду утоляет жажду, дыня насыщает организм каротином и витамином С.
Сливы и ранние сорта яблок богаты макроэлементами и будут полезны при диетах, считают эксперты. Также не стоит забывать и о сезонных овощах: томатах, баклажанах, перцах и молодом картофеле.
Читайте также: Эксперт предупредил, что продуктов без нитратов в природе не существует