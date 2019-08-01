Сергей Собянин поделился воспоминаниями о том, как возрождалась ВДНХ

1 августа ВДНХ исполняется 80 лет. В своем персональном блоге мэр Москвы Сергей Собянин напомнил об истории выставки и отметил, что ВДНХ стала любимым местом отдыха москвичей.
Мэр отметил, что примерно 10 лет назад выставка превратилась в «главную шашлычную страны» с сотнями палаток и мангалов, более чем 300 объектами самостроя, которые пристраивались к историческим павильонам. Сами постройки арендовали под склады и торговые точки, а 90 процентов исторических объектов находились в аварийном состоянии.
— Лично мне было стыдно, что в Москве творится такое. Надо было что-то делать, — написал Сергей Собянин.
В конце 2013 года президент России передал Всероссийский выставочный центр в ведение правительства Москвы. Через полтора года выставке вернули историческое имя — Выставка достижений народного хозяйства.
— Это решение путем электронного голосования поддержали почти 300 тысяч москвичей, — уточнил мэр.
В ближайшие годы на территории выставки появится несколько новых точек притяжения.
— Местом активного семейного отдыха станет новый тематический парк аттракционов «Город будущего» в южной части ВДНХ. Откроются павильон корпорации «Росатом», музей хлеба, музей нефти, музей РЖД, музейно-выставочный комплекс гаража особого назначения ФСО России, центр национальных конных традиций Кремлевской школы верховой езды, музей «Союзмультфильма», музей народов Востока (реставрационные мастерские), Центральный дом автоспорта, музей Олимпийского комитета России и скалолазный центр, — написал Сергей Собянин.
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