Депутат объяснил ужесточение Финляндией визовых требований для россиян
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов объяснил, почему Финляндия ужесточила визовые требований для россиян.
С сентября 2019 года при подаче заявления на шенгенскую визу жители РФ должны будут предоставить документы, подтверждающие наличие денег, копии билетов и бронь отелей. Ранее Финляндия запрашивала подобные данные в исключительных случаях, передает издание «Невские Новости».
Для подтверждения наличия денежных средств достаточно будет предоставить справку с работы с указанием заработной платы или выписку из банка за три месяца.
Антон Морозов в комментарии ФАН отметил, что не стоит драматизировать ситуацию. По его мнению, Финляндия расширила список документов, необходимых для получения шенгенской визы, из-за давления Евросоюза, который требует, чтобы у всех стран были единые требования к оформлению этих виз.
Кроме того, по мнению депутата, ужесточение требований для получения финской визы связано с желанием отслеживать перемещения россиян внутри Евросоюза, так как многие из Финляндии перемещаются в другие страны Европы.
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