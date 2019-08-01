Новый короткий номер для туристов заработал в Москве

Новый короткий номер 122 для гостей Москвы стал работать с 1 августа. Помимо этого, туристам предлагается обращаться с вопросами по городскому номеру +7 (495) 122-01-11.

Кол-центр работает круглосуточно, без праздников и выходных, об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы со ссылкой на Комитет по туризму.

— Москва принимает с каждым годом все больше туристов, и контакт-центр — это важный шаг для получения обратной связи от них. А короткий номер 122 легко запомнить и удобно набрать на мобильном телефоне — для этого требуется всего несколько секунд, — рассказали в ведомстве.

Известно, что работники контакт-центра консультируют на двух языках: русском и английском. Они объяснят, как оплатить проезд в метро, где взять велосипеды напрокат, а также предложат наиболее оптимальный маршрут из одной точки в другую. Кроме того, операторы всегда рады проконсультировать туристов по поводу различных фестивалей и мероприятий города, а также рассказать, какие достопримечательности есть в Москве, как их найти.

Помимо этого, специалисты всегда придут на помощь гостю Москвы, оказавшемуся в экстренной ситуации.

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