От дома до работы: директор центра «Моя карьера» держит все задачи в голове

Чем раньше ты встаешь, тем больше успеваешь сделать — такого правила придерживается директор центра занятости «Моя карьера» Ирина Швец. Как проходит ее утро, 1 августа узнал корреспондент «ВМ».

Даже несмотря на то, что она очень любит поспать, встает директор «Моей карьеры» в 5:30 утра.

Свой день Ирина Швец начинает с зарядки и освежающего душа. После в обязательном порядке готовит вкусный завтрак.

— Завтрак должен быть плотным, — считает она. — Каша, сырники, фрукты — энергии должно хватить на долгий рабочий день.

Рабочие дела Швец начинает решать с момента подъема. Но у нее есть одно правило: стараться не беспокоить коллег до начала рабочего дня.

— Понимаю, что они тоже много работают, поэтому раньше 8 утра задачи не ставлю, — поясняет директор центра занятости.

До работы Ирина Швец добирается на машине. Дорога занимает около часа, поскольку живет она в Химках. Во время поездки проверяет график предстоящего дня, смартфон — неотъемлемая часть ее жизни. Также просматривает свой ежедневник — большую тетрадь формата А4. Ирина любит писать от руки и читает только бумажные книги.

Центр «Моя карьера», отмечает Ирина Швец, отличается тем, что его сотрудники стараются вникнуть в проблему каждого обратившегося Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

— Я люблю все настоящее. Нравится общаться, когда мне смотрят в глаза, — добавляет она.

Кстати, несмотря на ежедневник, большинство дел она помнит и без его помощи. Швец говорит, что в голове у нее целая библиотека с папочками. И она всегда знает, где что лежит и в какой момент это может пригодиться.

— Чтобы выстроить проект, нужно видеть картину в целом. Поэтому все держу в голове, — говорит она.

Место работы находится недалеко от центра города — на улице Сергия Радонежского. Ее утренней прогулке позавидует любой офисный работник, ведь этот путь проходит через живописный сквер. Его разбили совсем недавно — к открытию центра занятости — и теперь парк, детскую и спортивную площадку с удовольствием посещают горожане.

— Всегда иду через него, — признается она, — очень люблю наш сад.

А еще, войдя в здание, прежде чем зайти в свой кабинет, Ирина Швец обходит все здание центра «Моя карьера». Рабочий день начинается в 8 часов утра. Приходит она за час до официального открытия учреждения, но и в раннее время сотрудники уже на местах.

— Первым делом наливаю чашку кофе, — добавляет Швец. — И сразу принимаюсь за дела: включаю компьютер, чтобы написать важные письма, просматриваю документы.

График Ирины Швец распланирован на две недели вперед Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Проектов в «Моей карьере» сейчас много. Центр — единственное городское учреждение, предоставляющее комплексные услуги в области содействия занятости населения для самых уязвимых категорий граждан в Москве. Здесь помогают людям предпенсионного и пенсионного возрастов, молодежи, мамам с детьми, людям с ограниченными возможностями здоровья и малообеспеченным семьям. И все проекты в активной стадии реализации. График Ирины Швец распланирован на две недели вперед.

— Наша задача — подарить людям крылья! Наши посетители — это те, кто испытывает сложности в поиске работы. К нам приходят те, кто перестал верить в себя и не знает, куда двигаться дальше. Мы стараемся поддержать, помочь найти себя, почувствовать уверенность в своих силах и трудоустроиться. Или найти занятие по душе, в зависимости от запроса, — рассказывает она.

Вдохновляют ее истории успеха клиентов. По словам Швец, им часто пишут слова благодарности и приходят в гости те, кто проходил в центре обучение, получил поддержку и помощь в трудоустройстве.

— Когда видишь, как меняются судьбы людей, как они счастливы — это невероятное чувство. В этот момент понимаешь, что все, что ты делаешь, — не зря, — добавляет она.

Центр «Моя карьера», отмечает его директор, отличается тем, что его сотрудники стараются вникнуть в проблему каждого обратившегося. Во главе всего стоит человек и его жизненная ситуация. Именно этой концепции придерживается Ирина Швец в своей работе.

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