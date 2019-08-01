Россияне назвали журналистов, которым больше всего доверяют
Жители России рассказали, кто в индустрии СМИ вызывает у них наибольшее доверие. Информация опубликована на сайте «Левада-центра».
Выяснилось, что телеведущему Владимиру Соловьеву («Россия 1») отдают предпочтение большинство россиян (23 процента). На втором месте оказался Андрей Малахов («Россия 1»), набравший 11 процентов голосов. Андрею Норкину («НТВ»), Ольге Скабеевой («Россия 1») и Владимиру Познеру (Первый канал) доверяют 6 процентов жителей страны.
Также в список попали: Дмитрий Киселев, Артем Шейнин, Александр Гордон, Ирада Зейналова.
Опрос был проведен еще весной 2019 года. На вопросы ответили более полутора тысяч человек, которых попросили назвать пятерых представителей средств массовой информации, чья деятельность им импонирует.
В прошлом году рейтинг возглавили Соловьев, Малахов и Познер.
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