Опрошенные россияне назвали лучших работодателей страны
Всероссийский центр изучения общественного мнения провел исследование, которое показало, какие компании, по мнению россиян, являются лучшими работодателями в стране.
Лидерами рейтинга, составленного на основе результатов опроса, стали «Газпром» (40 процентов опрошенных), ОАО «РЖД» (23 процента), «Роснефть» (18 процентов), Сбербанк (14 процентов), «Лукойл» и «Аэрофлот» (по 12 процентов).
Наиболее значимыми критериями, определяющими выбор соискателей, остался размер заработной платы — 4,69 балла из 5 максимальных. Респонденты также упоминали соблюдение норм безопасности при организации рабочего процесса (4,57), благоприятный психологический климат (4,52) и возможность реализации своих знаний и навыков на рабочем месте (4,50), сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ.
Ранее опрос рекрутеров показал, что чаще всего при отборе кандидатов на замещение вакантных должностей работодатели недовольны отсутствием требуемой квалификации.
Читайте также: Лучшего работодателя выберут в Москве