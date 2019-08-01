Генетик рассказал о будущем гибриде человека и мыши
Японские ученые планируют начать опыты по созданию гибридных эмбрионов из клеток человека и мыши. Генеральный директор медико-генетического центра Genotek Валерий Ильинский в интервью «МИР 24» рассказал, зачем японцам понадобился подобный эксперимент и может ли он быть успешным.
Генетик пояснил, что японские специалисты планируют получить организм, в котором часть клеток будут от одного вида, часть — от другого. Подобные организмы называются химерами.
Ранее ученые успешно провели подобные опыты между клетками крыс и мышей, теперь будут использованы клетки человека.
Валерий Ильинский пояснил главную цель подобных экспериментов.
— Основной смысл этого мероприятия в том, чтобы повысить доступность органов для трансплантации: чтобы, условно говоря, почку можно было не только брать от человека, но и вырастить ее внутри животного, — отметил он.
Источник: mir24.tv
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