«Сел на шею, но потом включил голову»: Никас Сафронов рассказал об отношениях с внебрачным сыном

Внебрачный сын художника Никаса Сафронова Дмитрий Цибульский обратился в суд с иском об установлении отцовства. Корреспондент «Вечерней Москвы» попросил Никаса Сафронова рассказать о ситуации, которая складывается вокруг его сына. Заслуженный художник России отметил, что на сегодняшний момент суд — это единственный для Дмитрия как гражданина Литвы законный способ установить факт отцовства Сафронова.

— 15 лет назад я познакомился с Димой. Чтобы встретиться со мной, он написал мне на почту под предлогом, что хочет заказать портрет. Я пригласил его в Москву. При встрече выяснилось, что ему нужен был не портрет, а встреча. Он сказал, что он мой сын. Я предполагал о его существовании, но все эти годы не поддерживал с его мамой никаких отношений. Мое знакомство с ней было совсем непродолжительным, и после этого я уехал из Вильнюса в Москву. Позже мои знакомые из Литвы говорили, что она родила ребенка. Все эти годы мне никто ничего по этому поводу не предъявлял.

Знаменитый мастер изобразительного искусства поведал, что много лет назад встреча с девушкой по имени Таня произошла случайно. Она настоятельно стала добиваться свиданий, говорила, что влюблена. Художник сделал шаг навстречу, побоявшись, что, оттолкнув ее, может, не желая того, нанести поклоннице душевную травму. В пламенных речах импульсивной дамы проскальзывали суицидальные ноты. Никас никак не ожидал, что она впоследствии родит ребенка. Узнав же о существовании мальчика, он был уверен в том, что ребенок в действительности имеет какое-то отношение к нему. Никас Сафронов об этой истории забыл.

— При встрече с Димой узнал, что образование у этого парня — семь классов, он весь в долгах, у него много проблем. Я решил помочь ему, но потребовал взяться за ум, окончить школу. Разумеется, я оплатил его долги, поддержал финансово. Дмитрий «брал в долг», но, разумеется, без отдачи. Я не мог пренебрегать парнем, который пришел ко мне и назвал себя моим сыном, хотя я совсем не был уверен в наших родственных связях, — пояснил маэстро живописи.

Никас Сафронов рассказал, что, добившись финансового благополучия, он стал помогать тем, кто остро нуждается в финансах, — детям в малоимущих семьях, инвалидам. Отчислял на благотворительность до половины своих гонораров. Разумеется, он не мог остаться безучастным к объявившемуся новому родственнику:

— Нельзя ломать судьбу человека, который называет тебя «папа». Я часто вижу в разных передачах, как известные люди отказываются даже от законных детей. Для православного человека это немыслимо! Такие истории не про меня, — сказал художник.

Дмитрий Цибульский при содействии Никаса Сафронова окончил школу в Вильнюсе, поступил в институт, устроился на постоянную работу в театр. Он часто приезжал в гости к новообретенному родителю в Москву. Никас всячески его в этом поддерживал. Как-то парень признался папе, что мечтает о покупке двух грузовых автомобилей для создания своего бизнеса, но для этого ему необходимо сорок тысяч долларов. Никас дал не 40, а 50 тысяч — «чтобы хватило на бензин и необходимый первый товар для старта». В итоге Дмитрий купил только одну машину, а остальные деньги промотал. Теперь он думал по-другому: «Папа теперь есть — он не даст бедствовать». Знаменитый художник, заработавший себе имя и положение собственным трудом, все прекрасно видел и понимал.

Ситуацию усугубило необдуманное решение Димы Цибульского жениться. Никас Сафронов выступил категорически против женитьбы, ведь сначала, по словам художника, мужчина должен встать на ноги, проверить свои чувства временем. Сын поступил по-своему. Вскоре молодожены развелись. Вот как, по словам Никаса, развивались события дальше:

— Дима расслабился. В разговоре о его образе жизни, который не мог не состояться, он сказал: «Папа, ты ведь у меня есть! Я тебя нашел!». Он выполнил часть обязательств: возобновил учебу, обозначил активность в работе. Но, несомненно, сел на шею. Он просто хотел денег и даже не желал слушать советы, стал курить и выпивать, вел себя в 30 лет как подросток, — сообщил Никас Сафронов.

При таком раскладе Сафронов решил прекратить финансирование и этим заставить сына включить голову. Он дал ему последние 10 тысяч «зеленых» и объявил, что «папы больше нет». Пришлось даже заблокировать его телефонный номер, чтобы парень понял, что все серьезно. Прошло три года, и сын вновь объявился. На этот раз не с пустыми словами. Вот что поведал Никас:

— Он не попросил финансовой поддержки снова, а стал присылать деньги! Тысячу долларов каждый месяц. Я пошел на контакт с ним. Дима осознал, что вел себя неправильно, стал исправляться. Не курит, не пьет, купил квартиру в Таллине, встречается с хорошей девушкой, но оформлять отношения не спешит — присматривается. Дмитрий зарегистрировал небольшую фирму — торгует пылесосами, клининговой техникой. Продолжает работать в театре… Я оттаял.

Никас Сафронов снова принял «блудного» сына. Он вернул ему деньги, которые получал банковскими переводами пять месяцев. Более того, Сафронов вместе с Дмитрием пришел на телевизионное ток-шоу, в ходе которого объявили результат генетической экспертизы. Анализы подтвердили, что Дмитрий Цибульский является родным сыном известного живописца. Папа оттаял:

— Он занялся бизнесом в Москве. Три месяца назад попросился пожить в моей квартире. Хочет получить российское гражданство. Хотел отказаться от европейского, но я рекомендовал ему двойное. Я помогаю ему в этом вопросе: дал необходимые документы, доверенность, чтобы адвокаты выполнили все необходимые процедуры для законного усыновления с последующим получением российского паспорта.

Никас Сафронов поведал, что его 36-летний сын наконец-то стал взрослым и образумился.

Сафронов и сын Ландин Фото: из семейного архива Никаса Сафронова

Справка:

По словам Никаса Сафронова, Дмитрий Цибульский — один из его шести сыновей. Стефано живет со своей мамой в Лондоне, изучает там арт-бизнес, хочет в будущем заниматься современным искусством. Сын Юрий пробует себя в режиссуре, и у него это хорошо получается. Лука играет на фортепиано, окончил консерваторию во Франции. Младший сын Ландин от немки по имени Катрин переехал из Австралию, где прожил 17 лет, в Шотландию, занимается профессиональной фотографией. Он планирует посетить Россию и изучить русский язык. Сын Саша, которому 29 лет, занял денег, чтобы открыть свое дело. Папа надеется, что у него все получится.

Армейское фото сына Александра Фото: из семейного архива Никаса Сафронова

Всем своим детям, а также братьям и сестре Сафронов помогает. Дети от разных мам перезнакомились и стали дружить. Сафронов рад этому, он сравнивает ситуацию с одним из своих любимых фильмов «Брак по-итальянски».

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