Эксперт усомнился в существовании призрака Есенина
Руководитель Русской уфологической станции по Уралу Алексей Королев прокомментировал сообщения о появлении призрака Есенина в столичном «Есенин-центре».
Внимание сотрудников музея привлекала странная тень на записи с камер видеонаблюдения. Также работники отметили, что не раз замечали присутствие призрака возле здания музея.
Алексей Королев считает, что тень, зафиксированная на камере, не является призраком, подобные записи часто присылают на экспертизу.
— Мы считаем, что это очень маленькие насекомые, которые проползают по наружной стороне камеры. Ввиду того, что линзы не очень чувствительны и фокус у них далеко, они записывают такие «образы», — пояснил эксперт в комментарии Nation News.
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