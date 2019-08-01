Москвовед рассказала, какая скульптура на «Площади Революции» приносит несчастье
Темой круглого стола «Вечерки» 1 августа стали современные городские легенды. Чаще всего они связаны с местами и личностями, популярным столичным поверьем остается привычка москвичей и гостей столицы тереть нос скульптуры собаки на станции метро «Площадь Революции».
Гид рассказала, какая скульптура на «Площади революции» приносит несчастье
Видео: Вечерняя Москва
Преподаватель литературного мастерства «На Воздвиженке», москвовед Надежда Горлова в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказала о том, какую фигуру на станции метро «Площадь Революции» не стоит тереть на счастье.
— Это тот миф, который переживает «цветущую сложность»: нужно тереть туфельку студентки, если хотите выйти замуж, петуха нельзя тереть. Эта скульптура приносит несчастье. Ей приносят жертвы: изюм, рис, — отметила Горлова.
По наблюдениям ведущего, пассажиры метро не трогают только пионеров и пионерок на этой станции метро.
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