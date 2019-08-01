Опрос показал, что является основным источником информации в России
Телевидение является основным источником информации для большей части жителей России. Соответствующие данные опроса опубликовал «Левада-центр».
Отмечается, что на сегодняшний день информацию из телевизора получают 72 процента россиян. При этом доля жителей постепенно снижается — десять лет назад новости по телевизору смотрели 94 процента. Чаще всего телевизор смотрят люди 65 лет и старше. При этом, доверие к телевидению в последние годы находится на отметке 55 процентов.
Аудитория интернета и социальных сетей за последние десять лет выросла в три раза. Это происходит, в основном, за счет молодежи. Доверие россиян к этим источникам информации растет и сейчас колеблется вокруг 20 процентов жителей страны. Также новым источником информации об окружающем мире становятся видеоблоги и видеоблогеры. Около трети россиян смотрят их раз в неделю или чаще.
Мессенджеры используют 62 процента человек. Лидером является WhatsApp, чья аудитория составляет 49 процентов россиян. Затем расположились Viber — 31 процент, ВКонтакте — 17 процентов и Skype — 14 процентов, сообщает «Левада-центр».
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