Сезон овощей: как приготовить полезный обед
Овощное рагу
— Молодой картофель 1 кг
— Морковь 1–2 шт.
— Лук 1–2 шт.
— Красный перец 1 шт.
— Горошек 1 банка
— Специи
Главная особенность такого блюда, что у него нет определенной рецептуры. Тут каждый волен проявить всю фантазию. В овощное рагу можно добавить какие угодно ингредиенты. Единственное условие: твердые овощи надо закладывать первыми. Только тогда рагу получится вкусным.
Салат «Витаминный»
— Огурец свежий 1–2 шт.
— Редис 100 г
— Сладкий лук 1 шт.
— Масло оливковое
— Лук зеленый
— Яйцо 1–2 шт.
Для тех, кто еще не успел побывать в отпуске и по-прежнему бережет фигуру, чтобы покрасоваться на пляже, идеальным перекусом будет салат из свежих овощей. Кстати, многие боятся добавлять масло. Напрасно! Ведь растительное масло, наоборот, полезно для организма и фигуры.
Рагу с курицей
— Картофель 1 кг
— Морковь 2 шт.
— Лук 1–2 шт.
— Филе курицы или другое мясо 300 г
— Специи
Если ваш мужчина категорически отказывается есть овощное рагу без мяса, то нет проблем! Готовить такое мясное рагу просто. Главное, что сначала надо довести мясо, лук и морковь до полуготовности и только потом тушить с картошкой.
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