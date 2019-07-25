Домашний фастфуд: как приготовить гамбургер своими руками
Простой гамбургер
— Булочка с кунжутом
— Фарш домашний 300 г
— Сыр
— Зелень, огурцы, томаты
— Соусы
«Старику» исполнится ни много ни мало — 119 лет. Конечно, покупной — вариант простой. Но все равно самый лучший — домашний. Тут главное — вкусно приготовить котлету из фарша. Тогда точно будет уверенность, что в ней нет никаких пищевых добавок. А сложить ингредиенты можно в любом порядке.
Ягодный коктейль
— Минеральная вода без газа 500 мл
— Апельсин 6 шт.
— Лимон и лайм 1 шт.
— Клубника 300 г
Ну а чем запивать? Ведь не колой же! Раз у нас все полезное, то и напиток должен быть тоже полезным. Выжимаем сок из апельсинов, лимона и лайма (для кислинки), добавляем ломтики клубники и заливаем все минералкой. Можно, при желании, добавить и сахар. Перед подачей желательно охладить и добавить мяту
Домашние чипсы
— Картофель
— Соль
— Перец
Согласитесь, что верные спутники гамбургера — чипсы или картофель фри. Но как же они вредны! Сколько там масла! А если без него? Картошку нарезать ломтиками, промыть ледяной водой, просушить и отправить в духовку. Пару раз придется чипсы перевернуть. Перед подачей посолите и поперчите. И никакого масла!
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