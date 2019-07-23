Ученые рассказали о последствиях пропущенного завтрака
• 22:25 • 23 июля 2019
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Пропуск утреннего приема пищи способствует ожирению
Фото: https://pixabay.com
Ученые из Бразилии рассказали, что подростки часто игнорируют завтрак.
Дети обычно питаются фастфудом по пути в школу. Подобные перекусы негативно влияют на здоровье, сообщает Medicalxpress.
Специалисты выяснили, что пропуск утреннего приема пищи способствует ожирению и преждевременным проблемам со здоровьем.
У человека может развиться диабет второго типа. Кроме того, существует риск появления сердечно-сосудистых заболеваний.
Исследователи выяснили, что большую роль в развитии детского ожирения играет сидячий образ жизни.
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