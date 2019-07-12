Врач-диетолог рассказала, как следует питаться после 40 лет

Последствия неправильного образа жизни начинают проявляться после 40 лет. Об этом рассказала доктор медицинских наук, профессор, ведущий научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», врач-диетолог высшей категории, профессор кафедры гигиены питания и токсикологии Первого МГМУ имени И.М. Сеченова Алла Погожева.

По ее словам, укрепить здоровье возможно благодаря правильному питанию, физической активности и отказу от вредных привычек.

В частности, нужно обратить внимание на калорийность своего рациона. После 40 лет мужчинам с нормальной массой тела без значительной физической нагрузки необходимо питаться на 2300 ккал, женщинам — на 2000 ккал. При этом рацион должен включать витамины А, D, Е и группы В, а также кальций, магний, калий и железо. В целом питание должно быть направлено на профилактику таких заболеваний, как сахарный диабет, ожирение, подагра и другие.

Также необходимо ввести ограничения в некоторых продуктах. Это касается кондитерских изделий — не стоит потреблять более 30–40 грамм в день. Употребление поваренной соли стоит уменьшить до одной чайной ложки. Помимо этого, людям после 40 лет следует есть меньше колбасных изделий, сливочного масла, сметаны, яичных желтков и субпродуктов. При этом важно ввести в свой рацион кисломолочные продукты с пониженной жирностью, фрукты, сырые и отварные овощи, крупы, цельнозерновой хлеб и рыбу.

Кроме того, стоит формировать полезные привычки. В частности, необходимо придерживаться дробного питания, принимать дополнительно к пище витаминно-минеральные комплексы, не пропускать завтраки и пить много жидкости. Также важно ходить за покупками и принимать пищу вместе с теми людьми, чья компания доставляет удовольствие, пишет издание «Аргументы и факты».

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