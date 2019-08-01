Диана Шурыгина получила травму на отдыхе

Героиня ток-шоу «Пусть говорят» Диана Шурыгина поделилась новыми подробностями своего отдыха на Бали. В частности, она рассказала поклонникам, какие развлечения ей не понравились.

Неудачей обернулся спуск по горной реке. Шурыгина отметила, что за три часа рафтинга ей стало скучно. Ее супруг Андрей такое развлечение тоже не оценил.

— В первые полчаса мы преодолевали порог, и я ухватилась одной рукой за лодку, чтобы не упасть, а в другой у меня было весло, и я со всего размаху угодила любимому прямо в переносицу и очень сильно разбила ему нос. Было много крови, нечем, да и некогда было ее останавливать, так как нас бросало из стороны в сторону, — написала Шурыгина.

Она добавила, что все обошлось и нос у мужа не был сломан. Чуть позже травмировалась и сама девушка, неудачно упав со скутера.

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