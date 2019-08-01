Сергей Собянин открыл новый бассейн в Косино-Ухтомском

Мэр Москвы Сергей Собянин 1 августа открыл новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Он расположен в районе Косино-Ухтомский.

Главное достоинство нового комплекса — большой 50-метровый бассейн.

Спортсменка Светлана занимается плаванием с самого детства. Раньше приходилось тренироваться в маленьком бассейне, а для серьезных занятий ездить на другой конец города.

— Всегда мечтала, чтобы построили большой бассейн рядом с домом, — поделилась она. — И наконец это свершилось!

Теперь Светлана и другие пловцы смогут поднять свой уровень мастерства.

— Уверена, мы сможем стать быстрее, сильнее, выше и будем добиваться успехов, — добавила она.

На фото (справа налево): мэр Москвы Сергей Собянин и директор спортивной школы «Косино» Евгений Сироткин Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

«Полтинник» — так называют спортсмены 50-метровый бассейн. По их словам, это возможность выйти на совершенно другой уровень, фактически олимпийская дистанция.

— Сегодня мы открываем еще один бассейн, который предназначен как для профессиональных занятий плаванием, так и для отдыха и оздоровления жителей Косино-Ухтомского и Новокосино — двух больших районов за МКАД, — отметил Сергей Собянин.

К слову, ученики спортивной школы «Косино» регулярно участвуют во всероссийских и международных соревнованиях. По словам президента Федерации плавания Москвы Евгения Коротышкина, пловцы недавно вернулись с чемпионата мира по водным видам спорта в Южной Корее.

— Ребята завоевали одно золото, четыре серебра и семь бронзовых наград — это медали только московских спортсменов, — рассказал он.

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Мэр столицы выразил надежду, что благодаря этой тренировочной базе результаты спортсменов будут еще лучше.

Отметим, что в комплексе также есть зал сухого плавания со специальными тренажерами для подготовки пловцов, раздевалки на 160 человек, медицинский кабинет, буфет, а еще методический кабинет на 15 учебных мест для проведения инструктажа тренерского состава и организационной работы.

Посещать его могут все желающие. Например, сейчас в рамках программы «Московское долголетие» в него ходят заниматься 4,2 тысячи человек.

В общей сложности в Москве функционируют 1185 плавательных бассейнов. За последние 8 лет в городе были открыты 32 новых бассейна, из них пять построены за счет бюджета города Москвы и 27 — за счет федерального бюджета и внебюджетных источников.

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