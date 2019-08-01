Сергей Собянин поздравил москвичей с юбилеем ВДНХ

В свой 80-й день рождения ВДНХ сделала посетителям подарок: 1 августа открылся музей главной выставки страны. Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел экспозицию и поздравил москвичей, работников и ветеранов ВДНХ с праздником.

ВДНХ в жизни Аркадия Давидовича Каздыма занимает особое место. Он родился и живет в районе ВДНХ, а еще 55 лет проработал на выставке. Особенно ему запомнилось 1 августа 1954 года. Тогда Всесоюзная сельскохозяйственная выставка после масштабной реконструкции открылась всего на два месяца. Аркадий Каздым пришел на ВСХВ киномехаником: крутил для посетителей фильм «Свинарка и пастух».

— На постоянную работу я устроился сюда уже в 1960 году, — рассказывает Аркадий Давидович. — Занимал разные должности: руководил павильоном, организовывал выставки заграницей.

На фото (справа налево): мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор АО «ВДНХ» Сергей Шогуров Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Одна из них была в Индии — о достижении науки и техники Советского Союза. Чтобы посмотреть на экспонаты, рассказывающие об освоении космоса, судо- и машиностроении далекой страны, люди выстраивались в длинные очереди. Такие же Каздым видел дома, когда в монреальском павильоне проводил выставку, приуроченную к 60-летию советского кино. Интерес к экспозиции был колоссальный: перед тем, как попасть внутрь, люди стояли в очереди не меньше двух часов.

— ВДНХ всегда была визитной карточкой Москвы, нашей страны. Поэтому очень важно, что она возрождается, — сказал Аркадий Каздым, получив от мэра благодарность.

Сергей Собянин признал: у ВДНХ непростая, сложная судьба. Было время, когда она из выставки народных достижений превратилась чуть ли не в рынок.

— Было такое ощущение, что мы безвозвратно теряем эту красавицу. Она становилась все сумрачнее, грязнее и даже криминальнее, — напомнил Собянин.

Тут же появились разные проекты «реконструкции» ВДНХ. Большую часть выставки, по словам мэра, предлагали застроить жильем и торговыми центрами. А оставшиеся крохи — всего несколько павильонов — слегка подкрасить, навести внешнюю красоту.

— Но это же историческое место нашей страны, нашего города! — подчеркнул Сергей Собянин. — Поэтому мы приняли решение восстановить ВДНХ.

Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Сейчас многие памятники архитектуры отреставрированы. Причем зданиям не просто вернули исторический облик, а наполнили их новым содержанием, смыслом. Так, в бывшем павильоне «Земледелие» теперь работает Центр славянской письменности. В павильоне #36 расположен Музей кино. А в возрожденном павильоне «Космос» вновь работает экспозиция об истории и развитии отечественной космонавтики и авиации. Ежегодно современная ВДНХ принимает 30 миллионов посетителей.

— Благодаря коллективу ВДНХ, горожанам, тысячам людей, которые работали здесь, включая реставраторов и строителей, ВДНХ вновь стала любимым местом москвичей и гостей столицы, — поздравил всех с юбилеем выставки Сергей Собянин. — Это большой праздник для всего города.

Узнать, как менялась ВДНХ, теперь можно в новом музее. Он находится справа от главного входа. В его залах — уникальные экспонаты и документы из собраний ВДНХ. Это и архивная кинохроника, и архитектурные артефакты, собранные во время реставрации исторических павильонов. Специально для музея сделали медиатеку ВДНХ. В ее коллекции — более 2,5 тысячи файлов об истории выставки. Работать с ней можно как в музее, так и удаленно — в режиме онлайн. Но не пожалейте времени и загляните в музей. Многие экспонаты, представленные здесь, интерактивны. К тому же до 8 сентября в музей ВДНХ можно попасть бесплатно.

— Понятно, что это большой музейный, развлекательный, природный и ландшафтный комплекс, но это еще и большой выставочный проект, — рассказал о планах по развитию ВДНХ Сергей Собянин. — Мы уже начали реализовывать большой проект, согласно которому количество выставочных площадей увеличится в разы.

По словам мэра, ВДНХ станет крупнейшем выставочные комплексом Москвы и России.

Читайте также: Сергей Собянин поделился воспоминаниями о том, как возрождалась ВДНХ