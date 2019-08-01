Американские астрономы обнаружили потенциально пригодную для жизни планету
Ученые обнаружили несколько новых планет. Одна из них может быть пригодной для жизни. Открытие сделали астрономы NASA с помощью мощного телескопа TESS.
Потенциально обитаемая планета получила название GJ 357 d. Отмечается, что год на ней длится 55,7 земных суток, однако ее размер и масса пока точно неизвестны. Ученые предположили, что планета может быть в два раза больше Земли и примерно в шесть раз тяжелее.
Астрономы планируют продолжить дальнейшее изучение планеты. В частности, необходимо выяснить, насколько у нее плотная атмосфера, может ли она удерживать тепло и имеется ли на ее поверхности вода.
Отмечается, что телескоп TESS позволит открыть большое количество экзопланет, что создаст основу для будущих исследований, пишет РИА Новости.
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